Il Presidente della Repubblica è sempre stato un contrappeso importante del sistema politico, tuttavia questo ruolo è emerso in tutta la sua forza dagli anni 90 in poi con la crisi dei partiti tradizionali. Il potere si è spostato dai partiti e da altre istituzioni, come il Parlamento o il Consiglio dei Ministri, verso alcune figure di vertice come i leader partitici, quelli di governo e anche i presidenti della Repubblica che hanno acquisito sempre più visibilità sia per le loro caratteristiche personali sia per la loro capacità di...