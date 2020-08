Il Premio SIAE, assegnato ogni anno in occasione delle Giornate degli Autori alla Mostra di Venezia, va quest'anno a Ferzan Ozpetek (nella foto) che raccoglie il testimone di Marco Bellocchio, premiato nel 2019. La motivazione del premio, che sarà consegnato alle 17 del 3 settembre all'Italian Pavilion - Sala conferenze Tropicana (Hotel Excelsior) e in diretta streaming sulla piattaforma www.italianpavilion.it, spiega: «Il riconoscimento a Ferzan Ozpetek è l'omaggio a un nuovo classico del cinema italiano, a un autore che, attraverso storie intime e con le suggestioni della sua Turchia di provenienza, fotografa il nostro quotidiano da più di vent'anni incarnando quel cinema che si nutre della società che racconta mentre si adopera per migliorarla. Il premio vuole anche essere un incoraggiamento a proseguire l'esplorazione dei linguaggi del raccontare: dal riadattamento di celebri opere liriche che, negli ultimi dieci anni, da espressione solo colta diventano con Ozpetek reinvenzione popolare e moderna, alle collaborazioni con cantautori ed interpreti le cui canzoni entrano nell'immaginario collettivo partendo dai commenti sonori dei suoi film. Non ultimo lo scrittore - ora al suo terzo libro - capace di raccontare la magia di Istanbul, le relazioni familiari, gli incontri, le speranze e i segreti di Roma, quella dei suoi primi anni in Italia e quella di oggi».

