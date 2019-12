IL PREMIO

ROMA È l'asso della Juventus Cristiano Ronaldo il giocatore dell'anno, vincitore del Globe soccer award 2019 a Dubai. Il portoghese è stato preferito agli altri candidati: Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. «È un grande onore, spero di essere qui anche l'anno prossimo ringrazio chi mi ha votato e auguro buon anno nuovo a tutti». La cerimonia ha visto premiare anche il suo compagno di squadra, Mjralem Pjanic, con un riconoscimento alla carriera.

RICONOSCIMENTO A PJANIC

Nei giorni scorsi Ronaldo ha parlato anche di un suo possibile futuro: «Voglio continuare a vincere, però mi sta rendendo conto che c'è una vita dopo il, calcio e devo essere pronto, per superare ostacoli e fare cose che non so fare. Ad esempio, partecipare a un film di Hollywood, recitare al top è un qualcosa a cui voglio prepararmi». Perché, spiega «nel calcio non mi capita più di non dormire alla vigilia, e quindi voglio uscire dalla mia zona di confort. Quando lo fai, è una grande sfida e a me piacciono le sfide: voglio sorprendere prima me stesso e poi gli altri, e continuare a raggiungere traguardi. Voglio anche imparare sempre nel calcio e nella vita: ho quattro figli e se mi chiedono qualcosa e non so rispondere mi vergogno, quindi devo autoeducarmi, perché per via del calcio non ho potuto studiare».

