Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il premio Nobel 2021 per l'economia è stato assegnato a David Card, Joshua Angrist e Guido Imbens. Nomi che nulla dicono ai più ma che noti, anzi notissimi, sono tra gli accademici. Tanto è vero che, per molti addetti ai lavori, il premio a questi studiosi era nell'aria già da tempo. A ben vedere, il Premio della Sveriges Riksbank in memoria di Alfred Nobel per le scienze economiche, come dovrebbe essere più propriamente chiamato questo...