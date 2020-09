IL PREMIO

È un Oscar della moda che vale doppio, quello assegnato alcuni giorni fa a Milano dalla rivista Arbiter, vera e propria Bibbia dell'eleganza maschile. Vale doppio perché non solo celebra le eccellenze del made in Italy, ma perché tra queste eccellenze va a cercare proprio quelle che sanno unire creatività, sartorialità e visione. Se è vero che nel mondo della cucina ci sono sempre più chef e sempre meno cuochi, è altrettanto vero che nella moda ci sono sempre più stilisti e meno sarti. Ma Franco Puppato, 78 anni trevigiano di nascita e veneziano di adozione da decenni, maestro dell'alta sartoria veneta, è uno di quegli artigiani con animo d'artista che sa unire la tecnica del sarto alla creatività e al gusto dello stilista. Per questi motivi è stato lui a conquistare il Trofeo Arbiter, rilanciato dopo mezzo secolo dalla rivista diretta da Franz Botrè. In gara, in una due giorni dal titolo Milano su Misura all'hotel Principe Savoia, 36 sarti italiani che si sono cimentati su modelli realizzati su tessuti Loro Piana.

BIS VENETO

E dietro a Puppato, premiato con la medaglia d'oro, si è piazzato un altro veneto, il sarto vicentino Massimo Pasinato. Due generazioni a confronto (Pasinato ha 45 anni) che hanno sempre cercato di portare all'estero la tradizione sartoriale italiana e del Nordest.

Puppato recentemente ha conquistato la Cina, chiamato a insegnare agli aspiranti sarti di Pechino, Shangai e Shentzen. Così un paio di volte all'anno segue la rotta di Marco Polo e cerca di insegnare un'arte, nata nel suo laboratorio di calle dei Fabbri a Venezia, a pochi passi da San Marci. Un angolo piccolo, ma denso di creazioni e di storie, ma soprattutto di mestiere. Lui porta come vanto di avere appreso dal maestro napoletano Antonio Napoliello i segreti dell'alta sartoria: «Li ho rubati - racconta - osservandolo giorno dopo giorno e beneficiando della sua grande attenzione».

A 78 anni si definisce un esordiente perché lo scorso anno ha aperto a Venezia con il figlio Alessandro il suo primo negozio, in calle dei Fusari, a poca distanza dal suo atelier. Ama scegliere personalmente i tessuti, è sempre lui a prendere le misure al cliente, gli basta uno sguardo per capire come deve cadere la giacca, un paio di pantaloni. Conserva, gelosamente, i segreti della sua tecnica: la tecnica della trigonometria per disegnare i vestiti, quasi come si trattasse di una formula alchemica. Lo definiscono il re delle maniche, perché nessun vestito ha bisogno di un ritocco: buona la prima, sempre.

«Avanti sarti italiani, sempre»: è questo il suo messaggio lanciato dopo la medaglia d'oro vinta a Milano. Un po' da allenatore in campo di una ipotetica nazionale dell'artigianalità. All'orgoglio nazionale e veneto ci tiene: «Siamo i migliori - ama ripetere - se in Cina chiamano noi, è perché sanno che qui c'è un gusto e una professionalità che è difficile riprodurre».

