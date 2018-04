CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PREMIOE' Cristian Maitan di Ponte di Piave (Tv) il miglior Sommelier del Veneto 2018. Trevigiano, ma iscritto alla delegazione di Venezia, appena 23 anni e sommelier nel ristorante di famiglia, il Nuovo Ranch di Ponte di Piave (Tv), Maitan ha superato i dieci colleghi in lizza per il titolo, al Fondaco dei Tedeschi di Venezia. Dapprima una prova scritta, dalla quale sono stati individuati i quattro semifinalisti che si sono affrontati a coppie in degustazione e servizio. Quindi la finale in cui Maitan si è confrontato con il veronese...