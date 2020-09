Per la prima volta Piazza San Marco a Venezia farà da scenario questa sera alle 20.30 alla finale della 58esima edizione del Premio Campiello. A condurre la cerimonia organizzata dalla Fondazione omonima e Confindustria Veneto sarà la giornalista Cristina Parodi.

A contendersi l'ambita vera da pozzo del Campiello sono: Patrizia Cavalli con «Con passi giapponesi» (Einaudi), Sandro Frizziero con «Sommersione» (Fazi Editore), Francesco Guccini con «Trallumescuro. Ballata per un paese al tramonto» (Scrittori Giunti); Remo Rapino con «Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio» (minimum fax), Ade Zeno con «L'incanto del pesce luna» (Bollati Boringhieri). Il vincitore sarà scelto in base allo spoglio delle schede della giuria dei Trecento Lettori anonimi.

Per la serata è prevista la presenza di ben 1400 invitati tra ospiti istituzionali, rappresentanti del mondo imprenditoriale, della cultura e delle case editrici. Durante la cerimonia saranno consegnati anche gli altri riconoscimenti previsti dalla Fondazione Il Campiello: il vincitore del Campiello Giovani, annunciato durante la conferenza stampa della mattina a Palazzo Franchetti, l'Opera Prima, assegnata a Veronica Galletta per «Le isole di Norman» (Italo Svevo) e il Premio Fondazione Il Campiello, il riconoscimento alla carriera attribuito quest'anno ad Alessandro Baricco. L'appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito www.raicultura.it e sulla pagina Facebook ufficiale (www.facebook.com/PremioCampiello), e su Twitter. Rai5 trasmetterà in differita la serata il 19 settembre prossimo. Regia di Massimo Martelli.

