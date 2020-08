Terence Blanchard (nella foto) incarna l'anima più autentica della sua città, New Orleans, alla quale ha dedicato una struggente composizione dopo il disastro dell'uragano Katrina. Ma la sua fama è legata soprattutto alla imperdibile collaborazione al fianco del regista Spike Lee, dove il trombettista è giunto dopo aver lavorato nei Jazz Messengers di Art Blakey. Ora la Biennale ha deciso di conferirgli il premio Campari Passion for Film, istituito due anni fa per valorizzare il contributo che i collaboratori più stretti del regista offrono al compimento del progetto artistico rappresentato da ciascun film. La consegna del premio a Blanchard si terrà lunedì 7 settembre alle 22.15 in Sala Grande (Palazzo del Cinema), prima della proiezione di One Night in Miami (Usa, 100') di Regina King con Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge, Leslie Odom Jr, di cui il trombettista è l'autore della colonna sonora. Ed anche in questo caso spicca il suo impegno sul fronte sociale. «Oltre a essere uno dei più importanti trombettisti jazz dei nostri tempi - spiega il direttore Alberto Barbera - Terence Blanchard è anche il più prolifico e ricercato compositore di colonne sonore. Fra gli oltre 40 titoli che portano la sua firma, la maggior parte dei film di Spike Lee dal 1991 in poi, da Jungle Fever a Da 5 Blood-Come fratelli. Un sodalizio tra i più longevi e significativi, che riflette l'impegno costante di Blanchard a sostegno della causa dei diritti civili in America».

Gianpaolo Bonzio

