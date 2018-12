Il premio Auersperg assegnato ad Arrigo Cipriani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Arrigo Cipriani ha vinto a Trieste il premio Emilio e Janja, conti Auersperg edizione 2018. Cipriani, patron dell'Harry's bar a Venezia, figura eclettica e nota in tutto il mondo, autore di oltre una decina di pubblicazioni, premiato quest'anno per il suo ultimo libro Elogio dell'accoglienza (ed. Aliberti).Classe 1932, Cipriani è un vero pezzo di storia del Novecento, noto per la sua attività imprenditoriale, ma anche per quella sportiva, oltre che come giornalista, scrittore e massimo esperto di ristorazione.Spiega la curatrice del premio...