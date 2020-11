IL PREMIO

A febbraio si è fermato e ha messo i dipendenti in smart working. A luglio ha fondato il progetto Brunello Cucinelli for Humanity per donare i capi invenduti per effetto del Covid-19 (pari ad un valore di 30 milioni di euro) ai più bisognosi. A settembre, poi, ha ribadito l'intenzione di non alzare i prezzi nonostante le perdite dei mesi precedenti. E ora firma una lettera aperta per dire a tutti che, ora più che mai, è necessario stringere una nuova alleanza con il Creato. Per Brunello Cucinelli la pandemia è stata un'occasione per ripensare ad una moda che limiti l'inquinamento e la sofferenza di molti. Ed è per questo che il Consiglio Direttivo ha deciso di attribuirgli all'unanimità il Gambrinus Mazzotti honoris causa 2020. Il sigillo sarà consegnato all'imprenditore -filosofo del cachemire il 28 novembre alle 16 in una cerimonia trasmessa via streaming su youtube e sui canali del Premio. Così la giuria ha voluto motivare il Premio. «Cucinelli merita il sigillo per aver voluto coniugare la difesa della bellezza dei prodotti e del Creato con lo sviluppo della promozione e dei valori umani. Per aver promosso il sapiente restauro del borgo di Solomeo, nel cuore dell'Umbria, facendo risorgere edifici antichi e nuove meraviglie e scegliendo di fare di quel borgo il centro della sua vita familiare, imprenditoriale e sociale. Nell'essere riuscito, in quest'ultimo obiettivo, guidato dalle parole di San Benedetto da Norcia e dei grandi autori classici, a combinare al meglio la spiritualità del luogo alle tradizioni fatte di tecniche artigianali e di costante lavoro». Brunello Cucinelli ispira la sua attività di imprenditore ai grandi filosofi cristiani. «Sono nato in una modesta famiglia di campagna, e lì, dove le stelle, durante le veglie, brillano più lucenti, è più forte il sentimento del Creato- scrive- sentivamo l'universo echeggiare dentro di noi. Nella mia vita ho sempre desiderato porre l'etica e il rispetto della dignità umana fra gli ideali più alti».

Così l'imprenditore, con una lettera ha voluto due giorni fa ribadire il suo impegno in questo tempo difficile e sospeso. Il capitalismo umanistico di Brunello Cucinelli diventa quindi manifesto di un'industria che inizia a porsi il tema degli sprechi e dell'inquinamento. Un messaggio attuale e in linea con i principi del premio letterario nato a Treviso e dedicato alla memoria di Bepi Mazzotti, scrittore, giornalista, fondatore dell'istituto per la salvaguardia delle Villa Venete.

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

