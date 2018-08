Il prefetto Zappalorto: «Sicurezza con varchi e controlli interforze»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SOPRALLUOGOQuand'era studente universitario Vittorio Zappalorto al Lido ci veniva da appassionato di cinema: «Dormivo in sacco a pelo, se andava bene in una tendina». Dove? «Nella spiaggia dell'Excelsior». Adesso dorme tra gli stucchi di Ca' Corner, il palazzo affacciato sul Canal Grande a Venezia sede della Prefettura. E il primo giorno del prefetto Zappalorto alla Mostra del cinema al Lido, antivigilia dell'inaugurazione del 75° festival, è per verificare le misure di sicurezza. «Spero di poter tornare per vedere un po' di film -...