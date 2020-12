IL LIBRO

Si sa. C'è un potere magico nei libri. Li apri, inizi a leggere e inizi un viaggio. Esci di casa eppure non ti muovi. «Ti ritrovi libero anche se non lo sei», conferma Eugenia Rico dallo schermo del pc. Intervista via zoom, ormai quasi la norma. È appena uscito per Elliot (traduzione di Pierpaolo e Andrea Marchetti) L'età segreta, che con Gli amanti e La morte bianca chiude la sua trilogia sull'amore. La scrittrice spagnola, definita da Luis Sepùlveda una delle voci più interessanti della narrativa contemporanea, parla dalla casa di Venezia, da anni sua patria d'elezione.

In un'Italia divisa in zone rosse, arancioni e gialle, le librerie sono comunque aperte ovunque: «Ci hanno ascoltato. Quando sono aperte loro, anche i cuori sono aperti. I libri sono articoli di prima necessità, devono essere accessibili. Non tutto è perso se li abbiamo tra le mani. La carta non ti abbandona mai, sopratutto nei momenti più difficili». Il potere taumaturgico dei libri ha perfino un nome, biblioterapia.

Una prosa precisa, scarna, secca, ironica e dolente, materica e visionaria insieme. L'età segreta porta dritto a Lei (il suo nome non lo sapremo mai), la protagonista, che con coraggio decide di cambiare rotta e di tuffarsi in una storia d'amore on the road con Lui, un ragazzo di vent'anni più giovane. «È appena uscita dall'ospedale, dove aveva creduto di morire, è fragile, in crisi, eppure decide di prendere in mano la propria esistenza e riesce a cogliere la sua seconda opportunità. Una storia di resurrezione con cui ho voluto celebrare l'amore per la vita», spiega Rico.

È Lei, senza nome, a parlare. Nessuna mediazione. Percorre la strada che la porta, con Lui, verso Nord. Alla ricerca della città nascosta di Nauchipàn, la cui storia, il cui mito, è un piccolo romanzo nel romanzo. Un'utopia che parla del desiderio di un altro mondo possibile. Un viaggio dalla geografia precisa attraverso la Spagna o un percorso immaginifico? «Il percorso reale c'è, ma io lo ho voluto nascondere perché deve essere sopratutto mitico. Come il regno di Nauchipàn che ho creato e immaginato nei dettagli. È il lettore che deve ritrovarci i suoi luoghi, le sue mete».

Si procede, di tappa in tappa, dentro una natura che si fa sempre più avvolgente, si seguono gli azzardi, le scelte, i ricordi, i pensieri, i sogni, le emozioni d'amore. Un respiro profondo che accomuna Lei a noi e così si entra in tanti tasselli di vita. E in tante questioni che oggi, con lo scoppio della pandemia, hanno prepotentemente bussato alla nostra porta: l'ambiente, l'inquinamento, l'abbraccio che può contagiare, la morte (l'età segreta del titolo altro non è che quello che ti resta da vivere: Quelli sono gli anni che abbiamo e siccome nessuno li conosce, tutti abbiamo la stessa età). Gli altri animali, i quali sapranno che noi non ci siamo più ... dalla pace dei boschi, lo sapranno dal silenzio.

Come non pensare all'uscita dall'ombra di tante specie selvatiche durante il primo lockdown? Qui sembra di leggere del nostro presente, eppure il libro in Spagna è uscito nel 2004. Ben sedici anni fa. Da cosa nasce questa preveggenza? «La letteratura - spiega Rico - è come magia, è profezia. Lo scrittore annusa l'aria, si mette in contatto con l'inconscio collettivo e scrive. È come un medium che in trance mette su carta la storia che doveva essere raccontata. Allora L'età segreta era visto come avanguardia, ora è attualità. È per questo che con i miei editori italiani abbiamo deciso di farlo uscire in traduzione proprio ora, lo ho sentito come un dovere etico». La stessa spinta etica che si coglie nell'ebook scritto in piena prima ondata pandemica: si chiama Storia del silenzio, scaricare per credere.

