L'arte di vivere si impara «giorno dopo giorno, ma è un bel mistero». Amanda Sandrelli ride divertita: «L'importante è assecondare quel viaggio che è la vita. Sei on the road: non hai la possibilità di prevedere dove dormirai o mangerai, neanche quando arriverai, ma questi sono i viaggi più belli, quelli dove è il viaggio a portarti». La celebre attrice, doppia figlia d'arte (mamma Stefania e papà Gino Paoli) si prepara a svelare cosa significhi per lei arte di vivere inaugurando sabato alle 20.30, al Chiostro del Museo civico di Bassano, il Festival del Viaggiatore di Asolo (26 e 27 settembre, con puntata a Maser il 25 insieme a Tosca), raccontando il suo personalissimo viaggio nella vita che le ha permesso di costruire con passione e dedizione una carriera ricca di successi. «La vita non puoi portarla dove vuoi tu. Più vado avanti, più mi rendo conto che la vita è movimento: devi seguire la corrente, l'onda, il tempo, e devi adattarti a quello che ti mette davanti. Non è viceversa».

È vero che voleva fare la psicanalista?

«Sì si, è vero. E credo che l'avrei anche fatto benino, mi piace molto quello che riguarda la testa. Sicuramente non pensavo di fare l'attrice. Il cinema non mi emozionava. Poi c'è stato Non ci resta che piangere, è stato un successo talmente enorme che hanno continuato a farmi proposte».

Ma è stato il teatro a conquistarla.

«Sì, verso i 27-28 anni ho capito che quello poteva essere davvero il mio posto. Io sto bene sul palcoscenico, ho bisogno di starci sopra e avere quel rapporto così forte e potente con il pubblico, che ti dà un'energia incredibile. Questi sono i motivi per cui ogni volta che sono in scena ringrazio per aver avuto un'occasione così meravigliosa».

Il momento è difficile per il teatro. Paolo Rossi dice che è il più bistrattato perché fa pensare e solleva dubbi.

«Vero. E aggiungerei anche che il teatro ti fa sentire delle cose dentro, nella pancia. È una cosa che passa attraverso il corpo vivo degli attori e del pubblico. In questo momento siamo stati i primi a fermarci e saremo gli ultimi a riprendere. È necessario dirlo: noi siamo fermi. Per uno di noi che lavora ce ne sono 200 fermi a casa che hanno bisogno di aiuto. Il covid non ci permette di lavorare, perché noi non possiamo usare la mascherine e stare distanti».

Quindi?

«Dobbiamo tenere duro come tutti, ed entrare in emergenza. E usare tutti i palliativi che abbiamo per restare in rapporto con le persone e per non smettere di vivere. Questo vale per tutti, non solo per noi artisti. Ma attenzione, non dobbiamo abituarci. Perché quello che accade adesso è innaturale. È innaturale privarci dei rapporti sociali. Usiamo il distanziamento fisico, ma non quello sociale, parole orribile. Ci deve essere casomai l'avvicinamento sociale».

Che ha fatto nel lockdown?

«Ho letto: i libri mi hanno salvato, ho viaggiato con loro. In questo tempo, che è un presente cristallizzato, dobbiamo cambiare sguardo. Abbiamo bisogno di futuro. Progettiamo e studiamo, cerchiamo di occupare questo tempo, certo non fingo che per gli artisti non ci sia un problema economico, e temo che tra poco sarà ancora peggio. Ma è necessario incontrarsi. Ognuno a modo suo deve trovare il modo per mantenere vivi i rapporti sociali che sono cose che danno più felicità all'essere umano. Isolati si sta male».

Che ha visto in questo periodo?

«Che c'è bisogno di stare insieme. Le poche cose che ho fatto quest'estate erano piene di gente, certo, con la mascherina, ma tutti belli tranquilli, educati. Tutta gente che vuole vivere. E stare insieme agli altri in sicurezza».

Com'è stato costruire una carriera da doppia figlia d'arte?

«Intanto mettendolo in conto: se fai questo mestiere, sai che per tutta la vita tu sarai la figlia di.... Non un peso, ma un enorme privilegio con un prezzo da pagare. Lo calcoli. Io ho pensato di dover trovare la mia strada. Ho pensato che forse sarei riuscita ad arrivare dove volevo: che non significa essere ricca e famosa, ma avere la possibilità di fare un lavoro che mi piace, il teatro, potendo permettermi di scegliere quello che voglio. Una cosa enorme. La mia libertà».

