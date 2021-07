Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Un cittadino e un lavoratore che non si è mai risparmiato per la sua città d'adozione». È con queste parole che Marco Borghi, Presidente della Municipalità di Venezia, Murano e Burano, parla di Andrea Comoretto sottolineando, in occasione del suo 90esimo compleanno, la dedizione dimostrata per oltre 40 anni nella gestione dell'impianto elettrico di Venezia. «Mi ha molto colpito la sua storia di cittadino, veneziano per scelta, che ha...