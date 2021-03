LA SFIDA

Un po' come accaduto per il Panettone, anche la pizza è diventata nell'ultimo decennio terreno di confronto, sfida e sperimentazione per cuochi blasonati, al punto che da tempo corre voce che persino la guida Michelin tenga nel cassetto qualche stella destinata alle pizzerie. Sarà. Verità o leggenda, progetto concreto o solo immaginato, non è però un caso che fra gli indiziati al riconoscimento ci sia proprio Simone Padoan e la sua I Tigli di San Bonifacio (Vr), il luogo da dove tutto partì, ormai più di venti anni fa, anche se non vai dimenticato il lavoro di innovazione compiuto al Pedrocchino da Walter Rampazzo, a Campodoro, fra le province di Padova e Vicenza, dove già alla fine degli anni Ottanta si declinava una pizza decisamente spalancata verso il futuro. Poi, sulla scia di Padoan, ecco la nascita di una scuola veneta, pioniera di una ricerca non solo sulle farciture ma anche sugli impasti - che non accenna ad affievolirsi, anzi.

FARCITE CON IL TERRITORIO

La collaborazione fra chef e pizzaioli resta sempre di più all'ordine del giorno. A Bassano del Grappa, ad esempio, sul Ponte degli Alpini, Michele Colpo e il socio Max Frighetto, portano avanti da sei anni il progetto Premiata Fabbrica della Pizza (dove un tempo la Premiata Fabbrica produceva ceramiche artigianali) e collaborano con Alessandro Dal Degan, una stella Michelin con la sua Tana Gourmet ad Asiago. L'ultima idea è una pizza con un ingrediente studiato e prodotto dallo stesso Dal Degan il quale, in questa fase decisamente anomala per la ristorazione, ha creato una serie di bontà in vasetto legate al territorio, fra queste la crema di carciofi al profumo di tartufo estivo, diventata ingrediente principale di una pizza che si può assaggiare a pranzo in pizzeria oppure a casa, e completata dal radicchio di campo invernale, lardo croccante e mozzarella palla di neve del Caseificio Pennar di Asiago, altro omaggio al territorio, nella convinzione che proprio in questo periodo sia fondamentale e necessario creare una rete di supporto tra colleghi, unendo la passione per la cucina al reciproco impegno e rispetto come spiega Max.

IL MONDO NEL PIATTO

Anche Denis Lovatel, premiatissimo pizzaiolo di Alano di Piave (Bl) ha ripreso la sua collaborazione con i colleghi cuochi, organizzando una seconda tornata di In-Fusioni, il progetto ideato per unire due identità nello stesso piatto: le sua pizza e la cucina gourmet. Un viaggio che (ri)partirà dall'Austria e da Paul Ivic del ristorante Tian di Vienna e Monaco di Baviera, una stella Michelin, unico ristorante vegetariano austriaco stellato, che adatterà una propria ricetta all'impasto sottile e croccante che caratterizza la Tonda Crunch di Denis. Fiordilatte di Agerola, cuore di burrata, patate al rosmarino e bietole al profumo d'aglio con il loro gambo in agrodolce saranno i protagonisti di un prodotto nel quale protagoniste sono le proteine vegetali al posto di quelle animali: «Volevamo esaltare al massimo i sapori delle verdure e che il piatto fosse di facile approccio per il cliente, per trasmettere il concetto di una filosofia ben precisa, sia nell'abbinamento sia per l'uso di tutte le parti vegetali. Non sono vegetariano ma è un mondo che mi affascina, soprattutto per quanto riguarda l'idea di conservazione e l'utilizzo degli scarti e la lotta allo spreco».

PROFUMO DI MARE

Ruggero Ravagnan, a Mestre, da un paio di anni ha avviato un percorso volto ad alzare l'asticella (già piuttosto elevata) della qualità, con le prestigiose consulenze dello chef Piergiorgio Parini (stella Michele al Piccolo Diavolo di Torriana, nel Riminese, e al momento free lance) e di Carol Choi, newyorchese trapiantata in Italia per amore, giovane guru della panificazione, e fondamentale nel percorso che ha portato all'apertura di una panetteria firmata Grigoris, inaugurata poco prima di Natale: «Ho voluto questo tipo di consulenze per aiutare tutto il nostro staff a crescere, anche mentalmente, a conoscere di più e meglio le materie prime, il loro utilizzo, ad aprire la mente, anche al di là delle conoscenze tecniche», spiega Ravagnan. Insomma, un focus non per forza centrato solo sulla pizza anche se la collaborazione con Parini ha prodotto insolite e innovative creazioni con un forte profumo di mare, come la recentissima Sogliola e carciofi (patata, fior di latte di Agerola, sogliola dell'Alto Adriatico, pesto di basilico, carciofi e salsa olandese) o come Alici e misticanza (mozzarella di bufala, alici di Pellestrina marinate, misticanza, sedano rapa e finocchio fermentato al profumo di limone), pizza dell'anno due anni fa per la guida del Gambero Rosso.

Claudio De Min

