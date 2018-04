CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il piccolo Alfie non ce la farà, anche se molti (chi scrive tra questi) sperano il contrario. Ma sono contento di vivere in un paese dove la giustizia è umana e tiene conto dei sentimenti. Le Corti inglesi e quella di Strasburgo che, per la verità, non aveva alcuna competenza nella vicenda, sono state irremovibili. I medici hanno detto che non potevano fare altro, e i giudici li hanno autorizzati a staccare la spina. Da noi non sarebbe stato possibile, un bambino non può rifiutare il trattamento medico se i genitori vogliono che la...