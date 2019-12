Il picchiatore di stoccafissi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIA«Sono anacronistico» afferma Christian Zoratto, e come non credergli: è proprietario di un mulino ad acqua vecchio di 600 anni, è l'unico rimasto a utilizzare il maglio per battere il baccalà (ovvero, per il resto del mondo, lo stoccafisso), vende le sue farine solo lì, al mulino. Non le si trova al supermercato, non ha distribuzione, di vendite online neppure parlarne. Eppure funziona. Il mulino Zoratto di Codroipo, in provincia di Udine, dimostra quanto possano dare valore aggiunto tradizione e qualità messe assieme. Certo,...