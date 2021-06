Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PIANOVENEZIA Sono partite ieri le vaccinazioni degli operatori turistici e degli animatori dei centri estivi, con i primi 250 ragazzi ad essersi immunizzati. Secondo indicazione regionale a queste due categorie l'Ulss 3 Serenissima sta dando priorità nel quadro della vaccinazione non più per classi d'età, ma libera dai 12 anni in su. E ora l'azienda sta valutando come fare, allo stesso modo, anche per i promessi sposi e gli invitati ai...