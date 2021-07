Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PIANOVENEZIA L'idea era chiara fin dall'inizio: dare l'idea di una città accogliente «come Venezia è sempre stata nella sua storia», ha spiegato il prefetto Vittorio Zappalorto. E accogliente anche con chi, come nel G20, come accadrà, con chi scenderà in campo o in calle per protestare contro la riunione dei potenti della terra.SPAZIO AL DISSENSO«Nei giorni del G20 Venezia sarà un luogo aperto, tanto da permettere a chi volesse...