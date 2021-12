IL PIANO

VENEZIA «Il Lido di Venezia? Vorremmo creare lì un campus universitario nuovo, per favorire la residenzialità studentesca». In occasione della presentazione del Piano strategico 2021-26, la rettrice Tiziana Lippiello è tornata sul tema degli spazi da destinare a studenti e personale docente cafoscarino. Spazi oggi ancora insufficienti per i numeri registrati dall'ateneo lagunare: 23mila sono infatti i giovani universitari attuali e poco più di un migliaio gli alloggi a loro disposizione fra centro storico (residenza San Giobbe e Santa Marta) e terraferma (in via Torino, ancora in fase di realizzazione). «Dunque quelli che abbiamo non bastano marca la rettrice e l'idea sarebbe proprio quella di trovare degli spazi al Lido che potrebbero diventare anche oggetto di una riqualificazione urbana». «Uscirà tra una quindicina di giorni sottolinea il direttore generale, Gabriele Rizzetto il bando 338, tuttavia ci troviamo ancora in una fase di scouting di opportunità. L'isola rimane per noi un'ipotesi interessante, anche per attrarre studenti internazionali». Ma lo sguardo di Ca' Foscari è rivolto pure a San Tomà, edificio già di proprietà dell'ateneo. «Che si tratterebbe di rifunzionalizzare per un intervento innovativo, in una logica di sostenibilità ed accessibilità degli spazi, estesa anche in orario di lavoro». Qui si potrebbero sperimentare nuove forme di accesso in quanto sede piccola, in grado di divenire attrattiva per chi viene dall'estero, risiede in città per qualche mese o ha bisogno di lavorare anche nel fine settimana. «Qui continua Rizzetto si potrebbero applicare forme sperimentali che un po' ancora ci mancano: uffici, spazi, ricerca e coworking». Altro discorso riguarderebbe Palazzo Rio Novo, per quanto riguarda l'interesse di Ca' Foscari intorno all'acquisizione di nuove sedi in centro storico: 3.200 mq che potrebbero essere messi a disposizione del Dipartimento di Studi umanistici e di Filosofia e Beni culturali. «Il palazzo è di nostro interesse dice Lippiello ma il processo è aperto e non si è ancora concluso nulla. Cerchiamo un edificio con quelle caratteristiche, ma non necessariamente sarà quello. Nelle vicinanze non ce ne sono molti altri di simili. Siamo cresciuti numericamente e anche la biblioteca Baum non è più sufficiente».

M.Gasp.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA