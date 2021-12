IL PIANO

Una tempesta perfetta. In un solo quarter, un trimestre come dicono gli inglesi. Il 2021 è stato un anno dove la transizione si è indubbiamente imbizzarrita. Sul mercato hanno avuto il loro peso i summit internazionali in cui l'ambiente è finito sul banco degli imputati come il vero incubo del futuro. Potrà sembrare strano, ma l'umanità si vuole bene più di quanto s'immagini e la coscienza globale ha sovvertito le motivazioni d'acquisto. Così la Toyota ha fatto partire il suo disegno in cui non c'era alcun che di improvvisato. A bocce ferme Akio ha riassunto il dossier, sparando alcuni warning. Le auto elettriche devono essere alimentate da energia pulita altrimenti lo zero emission non funziona. Poi, cosa più profonda, ha avvertito che, i cambiamenti radicali hanno bisogno del tempo che serve, altrimenti potrebbero portare più ostacoli che benefici, sia di carattere economico che sociale.

Tutto vero. Ma la velocità a cui deve procedere il pianeta è un affare di Biden e Xi Jinping, Putin e, al limite, anche Modi che rappresenta 1,3 miliardi di indiani. La provocazione di Toyota è molto più sottile, il mondo non gira tutto alla stessa velocità. La Norvegia avrà la mobilità elettrica prima del 2030, la Germania nel 2035 insieme a tutta l'Unione Europea. Altre aree geografiche non potrebbero mai ed avranno bisogno di qualche decade in più. Anche nell'UE chi non si sente pronto avrà delle deroghe. L'Italia, però, che vanta una grande tradizione automobilistica e tecnologica, deve fare di tutto per non rimanere nei vagoni di coda. Come mai un industriale parla di temi tanto alti? Il parere di un uomo che ha una visione strategica è sempre un bene prezioso, ma c'è anche la componente business.

SUPREMAZIA IBRIDA

La Toyota, infatti, ha un vantaggio smisurato nelle auto full hybrid che ha prodotto in quasi 20 milioni di esemplari. La risposta senz'altro migliore per questa fase di transizione in cui i veicoli solo elettrici costano troppo ed hanno problemi di rifornimento. Akio, dopo aver mandato in avanscoperta le sue truppe cammellate che hanno parlato solo di batterie, ha schierato tutta l'artiglieria sparando ad alzo zero. Si è ricordato che nel Toyota Way, oltre al Kaizen (teoria del miglioramento continuo) c'è anche il Kaikaku (metodo dello strappo, cambiamento radicale). Gli interlocutori meno conoscevano la Compagnia, più avevano gli occhi sbarrati. Ha fatto vedere la trentina di modelli che entro il 2030 saranno in vendita, alcuni già ora più avanzati della concorrenza attualmente in produzione. Poi una serie di numeri che fanno molto clamore. Dei 3,5 milioni di veicoli elettrici minimo che la casa di Nagoya venderà nel 2030, circa un milione saranno Lexus, tutte quelle commercializzate in Europa, Cina e Nord America. Poi, dal 2035, una Lexus termica non si troverà più nemmeno in Africa. Più dolce l'uscita di Toyota che ha posto questa svolta per l'Europa nel 2035.

Di qui al 2030 saranno investiti oltre 60 miliardi di euro nell'elettrificazione, metà per i veicoli solo a batterie, l'altra metà da dividersi fra full hybrid, plug-in e fuel cell (l'idrogeno). Solo 15 miliardi dei quali verranno investiti nelle batterie (capacità installata di oltre 280 GWh) che saranno autoprodotte e avranno la tecnologia allo stato solido che la Toyota studia da molti anni. Chiaramente, se lo scenario dovesse cambiare o rallentare, la casa si adeguerà.

G. Urs.

© RIPRODUZIONE RISERVATA