IL PIANO PER STASERA

VENEZIA L'anno scorso erano stati in 65 mila a scegliere Venezia e, con gli occhi e il naso all'insù, godersi lo spettacolo del Bacino di San Marco illuminato dai fuochi d'artificio.

Più o meno lo stesso numero è atteso stasera per accogliere il 2020 e lasciarsi alle spalle dodici mesi che la città d'acqua non dimenticherà facilmente tra incidenti legati alle Grandi navi e la seconda acqua alta di sempre: 187 centimetri il 12 novembre. Quella stessa Piazza diventata simbolo della resistenza di Venezia, stanotte segnerà una nuova partenza. Il tutto all'insegna della sicurezza: semaforo rosso ad ogni tipo di contenitore e agli spray urticanti. Con un occhio particolare dedicato da Avm/Actv al deflusso dalla città storica per il quale è pronto un rinforzo importante di corse bis in funzione tutta la notte in città e verso la terraferma.

L'ORDINANZA

Per garantire che tutto vada a buon fine, ieri mattina il sindaco Luigi Brugnaro ha firmato l'ordinanza sulle misure di prevenzione ed eliminazione dei pericoli in vista della festa di Capodanno. Quindi stop dalle 19 di stasera alle 6 di domattina, alla vendita e alla somministrazione di qualsiasi bevanda servita in contenitori di vetro, in lattine chiuse o in bottiglie di plastica tappate. Che si tratti di alcolici, analcolici o altro, non fa alcuna differenza: tutto vietato in nome della sicurezza pubblica. Le maglie si stringono ancora di più per quanto riguarda i luoghi nei quali sono previsti gli spettacoli organizzati dal Comune: in Piazza San Marco, a Venezia e in piazza Ferretto, a Mestre.

Lì sarà vietato anche portare o avere con sé senza giustificato motivo contenitori di vetro, lattine, bottiglie di plastica, thermos e ogni altro tipo di contenitore. A San Marco e in piazza Ferretto vietati anche gli spray al peperoncino. Chi trasgredisce rischia una multa che va da 25 a 500 euro. Nessun accenno ai botti, per i quali i comuni del Veneziano vanno ognuno per conto loro.

IN PIAZZA SAN MARCO

Visto il successo dell'organizzazione di dodici mesi fa, la Polizia locale e il Comune hanno deciso di replicare quanto fatto per l'accesso all'area destinata allo spettacolo dei fuochi d'artificio in Bacino San Marco. Riva aperta per 31mila e se l'arrivo di fronte alla Basilica sarà senza alcun divieto, all'altezza del campanile di San Marco ci sarà un primo sbarramento. Altri varchi d'accesso verranno installati in calle delle Laste, in campo San Zaccaria, in calle della Pietà e alle Fondamenta San Biagio. Mentre da riva Sette martiri si potrà arrivare nella zona dello spettacolo senza passaggi obbligati. Ogni accesso porterà poi ad un'area delimitata in cui verranno fatti convogliare gli spettatori: 8.100 persone entreranno nel box allestito in Piazza San Marco; 3mila alla Paglia; 6.600 davanti al Cornoldi; 4.600 in riva degli Schiavoni; duemila alla Pietà; quattro mila in riva Ca' di Dio e 2.940 all'Arsenale.

IL DEFLUSSO

A disposizione di chi arriverà a Venezia, Avm/Actv oltre ai servizi programmati, ha organizzato numerose corse di rinforzo per sfollamento lungo le principali direttrici di traffico, in navigazione da San Zaccaria verso il Tronchetto, piazzale Roma e ferrovia sia attraverso il canale della Giudecca sia lungo il Canal Grande e per le isole, in particolare Lido. L'anno scorso nella notte di Capodanno erano state effettuate circa 80 corse bis.

Per i bus corse di rinforzo sono programmate nelle linee T1, 2, 4L, 6, 7 e 53 sia in arrivo (fino alle 22:30) sia in deflusso a partire da mezzanotte. L'anno scorso erano state effettuate circa 180 corse bis. Inoltre l'impianto People Mover resterà aperto fino alle 3 del mattino così come prolunga l'apertura il Park Candiani. Autorimessa e Park Costa sono invece aperti 24 ore.

