IL PIANO

La crisi che stiamo vivendo è una emergenza non prevista con conseguenze economiche importanti a livello mondiale. Nessun Paese uscirà indenne dagli effetti della crisi e i settori economici saranno colpiti in modo differenziato. Alcune filiere, strategiche ed essenziali, dovranno operare a pieno regime, pensiamo ad esempio all'agroalimentare, alla farmaceutica, al biomedicale, alla GDO o alla distribuzione alimentare e alla tecnologia, che entrerà sempre più nella nostra vita trasformando le organizzazioni aziendali con l'adozione dello smart working e l'utilizzo crescente dell'e-commerce.

«Occorrerà grande attenzione all'impatto sul turismo, e sulle attività ad esso correlate, estremamente importanti per i territori del Nordest - è l'opinione del direttore regionale Triveneto di Intesa Sanpaolo Renzo Simonato -. Il manifatturiero avrà impatti negativi per gli approvvigionamenti da altri Paesi colpiti dal virus o per i rallentamenti dei trasporti o spostamento di consegne di commesse nelle esportazioni, a causa anche della interdipendenza globale delle catene di fornitura. Di certo nel rilancio dei consumi e degli investimenti svolgerà un ruolo chiave il fattore fiducia e per registrare i primi benefici dall'export, voce quanto mai importante per la manifattura del nostro territorio, occorrerà anche una ripartenza a livello internazionale».

Diverse le misure attivate da Intesa Sanpaolo a sostegno delle famiglie e delle imprese colpite dall'emergenza Coronavirus. Lo scorso 24 febbraio la banca ha annunciato la possibilità di richiedere la sospensione per 3 mesi delle rate dei finanziamenti in essere, per la sola quota capitale o per l'intera rata, per famiglie e aziende. La sospensione è eventualmente prorogabile per altri 3 o 6 mesi in funzione della durata dell'emergenza.

Sarà possibile gestire in autonomia la richiesta di sospensione scaricando l'apposito modulo direttamente dal sito www.intesasanpaolo.com o il format dal proprio Internet Banking. Nello specifico i clienti che non sono in possesso di contratto multicanale potranno richiedere la sospensione dal sito, mentre i titolari di un contratto multicanale potranno effettuare la richiesta direttamente dall'Internet Banking.

Il direttore regionale Intesa Sanpaolo Renzo Simionato sottolinea che «abbiamo tempestivamente attivato, per il Nordest come per tutto il territorio nazionale, la possibilità di sospendere le rate di mutui e prestiti. Sinora nel Triveneto da parte delle aziende, sono state presentate oltre 16.400 richieste di sospensione, a cui stiamo lavorando per dare risposte in tempi brevi».

Liquidità subito è la richiesta delle imprese. Per questo Intesa Sanpaolo ha stanziato in prima battuta a metà marzo 15 miliardi per le imprese italiane al fine di garantire continuità e produttività. Misura che è stata ampiamente superata, anche a seguito dei provvedimenti governativi di questi giorni, in conseguenza dei quali Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo, ha annunciato altro credito per 50 miliardi per imprese e famiglie al fine di sostenerle per superare l'emergenza Covid-19.

«In questa fase di estrema emergenza, abbiamo il dovere di impegnare ogni risorsa, per dare il massimo sostegno alle nostre imprese ha commentato Renzo Simonato - Il nostro obiettivo è salvaguardare il valore del Made in Italy, l'eccellenza delle filiere produttive e la forza del nostro export: in particolare sarà fondamentale non far mancare alle imprese la liquidità necessaria per far fronte alla caduta della domanda. Sarà decisiva la rapidità con la quale queste risorse raggiungeranno i destinatari per questo siamo impegnati sul territorio con tutte le nostre persone per recepire e rispondere con celerità alle esigenze delle imprese locali».

