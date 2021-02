IL PUNTO

Non ci sono solo le sofferenze del mondo della ristorazione al tempo della pandemia che ha già raggiunto l'amarissimo traguardo del primo anno. Ci sono anche quelle di chi con i ristoranti ci vive, pur non essendo ristoratore, la cosiddetta filiera. Chi coltiva e produce frutta e verdura, chi fa il vino, chi fornisce la carne, solo per fare alcuni esempi. E se è vero che in tutti questi settori non si è mai smesso di lavorare (e incassare), perché in fondo anche se non va al ristorante la gente ha bisogno comunque di cibo (forse anche di più, avendo più tempo libero nel quale, spesso, proprio il cibo è distrazione e consolazione) in certo settori un calo c'è stato, più o meno marcato. Insomma, magari non sarà il rischio-fallimento di molti ristoratori, ma un problema c'è, eccome. E riguarda soprattutto le piccole produzioni, contadini, pescatori e vignaioli.

LA SITUAZIONE PESCA

Secondo la Fao (Food and Agriculture Organization), ad esempio, in alcune parti del Mediterraneo e del Mar Nero oltre il 90 per cento dei piccoli pescherecci si è trovato costretto a smettere di lavorare. «Fermare il pescatore significava portare in sofferenza una filiera intera spiega Alessandro Marcon, amministratore delegato di Alemar, azienda veneta di Torre di Mosto (Ve), e ideatore di Itty.Fish -. Sappiamo bene quanto sacrificio ci sia dietro queste attività, spesso a conduzione familiare. Allora abbiamo pensato che anche noi potevamo replicare quanto fatto dagli amici ristoratori e, dunque, abbiamo pensato di consegnare il pesce a casa. Perché, se è vero che i nostri tre negozi di pescheria e gastronomia in Veneto a San Stino di Livenza, San Donà di Piave e Conegliano hanno continuato a lavorare, questo non era sufficiente. Così abbiamo ampliato la logistica interna con consegne a domicilio a circa 30 chilometri da casa per ogni negozio, e in tutta Italia con l'e-commerce».

DOPO IL LOCKDOWN

La riapertura, dopo il primo lockdown, ha portato a un periodo di stasi nella nuova modalità commerciale: «I clienti sono ritornati al ristorante ma poco dopo il 20 per cento ha ricominciato a ordinare, gli ordini si sono di nuovo assestati, siamo nell'ordine di una media superiore ai 50 ordini settimanali». Del resto, conservati in atmosfera protetta, i cibi cotti preparati dai cuochi di Itty.Fish e ordinabile da un menu decisamente attraente, possono durare in frigorifero dai 5 agli 8 giorni, tutto è cotto al momento, in base all'ordine del cliente. Il fresco, invece, mantiene le sue proprietà organolettiche per quattro giorni in frigo, altrimenti si può mettere in congelatore. «E per qualunque dubbio abbiamo attivato un servizio telefonico».

Attualmente i 27 pescherecci della compagnia escono in mare praticamente ogni giorno. Tutti i pescatori lavorano. Solo nel Nord Italia si parla di qualcosa come 120 persone, senza contare l'indotto. «Solo parte del personale del servizio ristorazione è in cassa integrazione, ma a rotazione, in modo da far lavorare tutti. E poi ci sono i pescatori delle cooperative che lavorano per noi, in Croazia piuttosto che in Sicilia, per esempio». Insomma, con Itty.Fish Alessandro Marcon è riuscito a far mantenere il proprio lavoro non solo ai pescatori veneti, ma anche a tutti quelli che, in Italia e non solo, escono in mare sicuri che Alemar acquisterà il loro pescato.

LA DIETA MEDITERRANEA

Del resto il pesce è uno degli alimenti più amati della dieta mediterranea senza contare che ordinare online è semplicissimo. Una volta ricevuto l'ordine del cliente attraverso il nostro shop online spiega ancora Marcon - lo trasmettiamo al nostro team che, sulla base del pescato del giorno, prepara il pacco e lo confeziona in ATM (atmosfera protettiva, una metodologia che permette di aumentare il periodo di conservazione dei prodotti alimentari) prima della spedizione che avviene attraverso mezzi refrigerati in grado di garantire il rispetto della catena del freddo lungo tutto il tragitto. Per chi ha voglia, tempo e passione per mettersi ai fornelli si può ordinare fra le proposte di pesce fresco di giornata, e quanto ordinato ti arriverà a casa già pulito, eviscerato e sfilettato, pronto da cucinare. Altrimenti si può optare per le e proposte di pesce cotto e piatti pronti. Per chi invece appartenga per metà alla prima e per metà alla seconda categoria, si può sempre acquistare nella pescheria online e provare a preparare il piatto a casa seguendo le ricette pubblicate sui canali Social (Facebook e Instagram).

