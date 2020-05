IL PERSONAGGIO

Voleva dimostrare a tutti l'effetto che fa, «la tempesta emotiva che scatena la musica classica quando ti prende in pieno». E solo nell'ultimo anno oltre 100.000 persone hanno accolto il suo invito, lasciandosi conquistare dai suoi concerti. E tantissime altre hanno scoperto in tv (RaiTre) che «Beethoven, Mozart, Bach sono di tutti. E non proprietà di qualcuno che decide e giudica». Ezio Bosso, direttore d'orchestra, pianista, compositore, divulgatore, capace conquistare folle da stadio, se n'è andato. Restano le sue parole: «Il mio obiettivo è che il pubblico continui ad amare la musica anche dopo essere tornato a casa, che diventi parte della sua vita futura». La sua passione: «Se non produco musica, mi sento malato». E il ricordo di tanti. Primo tra tutti il presidente della Repubblica Mattarella. E poi Laura Pasini e Jovanotti, Fiorello e Negramaro, l'Orchestra di Santa Cecilia e la sovrintendente dell'Arena di Verona Gasdia, i dirigenti Rai e gli amministratori pubblici.

Il Maestro torinese, 48 anni, è scomparso la scorsa notte nella sua casa di Bologna, a causa di patologie che lo affliggevano da anni. Nel 2011 era stato operato al cervello per un tumore e in seguito venne colpito da una sindrome autoimmune. Nonostante le malattie, ha continuato a suonare, comporre e dirigere. Evitando di parlare dei suoi problemi fisici: «Io li dimentico», diceva «anche se rischio di farmi male. C'è chi ha imparato a vedere l'uomo, chi no. E inventa, come è successo a Sanremo», facendo riferimento alla bagarre che si scatenò dopo la sua partecipazione al Festival nel 2016.

LA MALATTIA

Nel settembre 2019 il peggioramento di una malattia neurodegenerativa lo costrinse a interrompere l'attività di pianista. Da allora sì dedicò alla direzione d'orchestra, inanellando successi. Anche nella Capitale, città dove debuttò giovanissimo come contrabbassista nell'orchestra del Costanzi: «È cominciato tutto da Roma e quando ci torno, mi cambia l'accento». Un amore ricambiato dalla sindaca Raggi che lo nominò cittadino onorario. Fu protagonista dell'ultimo appuntamento del 2019 di Santa Cecilia dove propose uno dei suoi compositori di riferimento, Beethoven. E tornò a febbraio, al Teatro dell'Opera, per dirigere il concerto per i centocinquanta anni di Roma Capitale. A regalargli un sogno, il debutto a Verona con i Carmina Burana, ad agosto scorso, dove segnò un clamoroso sold out e l'annuncio del bis per quest'estate, in piena emergenza Covid. «È stato l'organico più grande che abbia affrontato e il pubblico più numeroso. Indimenticabile il silenzio attento, quasi irreale di 14.000 persone. Non vedo l'ora di tornare per la Nona».

La carriera comincia da solista. E da compositore: le sue musiche sono state utilizzate per la danza (da Wheeldon a Bonachela) e per il cinema (Salvatores). «Per lavorare e guadagnare ho sempre fatto di tutto. A mio padre dicevano: il figlio di un operaio, deve fare l'operaio. Ho suonato, insegnato, ma dirigere è la mia natura. E per dirigere bisogna conoscere la composizione. Ora invece sono tutti maestri già nella pancia della mamma. E giudicano».

Formatosi a Vienna sotto la guida di sterreicher e Streicher, Bosso era attualmente direttore della Europa Philharmonic Orchestra. Bosso è stato ambasciatore dell'Associazione Mozart14, eredità ufficiale dei principi sociali ed educativi del Maestro Claudio Abbado, diretta dalla figlia Alessandra. Ha diretto, tra le altre, la Filarmonica della Fenice, l'Orchestra del Comunale di Bologna, la London Simphony, l'Orchestra del Regio di Torino, dell'Accademia della Scala, del San Carlo di Napoli, del Verdi di Trieste, di cui è stato Direttore Musicale.

In molti a ricordarlo. La sindaca Appendino propone di intitolargli un luogo di Torino, mentre la Cortellesi cita una sua frase: «La cultura è ciò che ci fa diventare un Paese». La presidente del Senato Casellati: «Ci lascia una sinfonia suonata con gli strumenti dell'umanità» e l'amico Paolo Fresu «Una nota del suo piano», scrive sui social il jazzista, «valeva più di mille altre e che in quella nota c'era un vissuto mangiato in pochi anni di vita e di sogni».

Simona Antonucci

