IL PERSONAGGIOVENEZIA Un ricoscimento alla professionalità, alla creatività e all'eccellenza tutto al femminile quello attribuito ieri a Antonia Sautter, l'imprenditrice nota per il suo straordinario atelier di costumi e per l'organizzazione durante il Carnevale del Ballo del Doge, festa esclusiva che da anni richiama in laguna moltissimi vip da tutto il mondo. Il Premio internazionale Profilo Donna è nato a Sassuolo (Modena). E nel tempo si è imposto all'attenzione generale per il suo alto valore sociale e come uno dei più longevi e...