IL PERSONAGGIO

VENEZIA Per quasi quarant'anni ha curato i malanni dei giudecchini, dedicandosi alla sua famiglia allargata come i medici di una volta. Gianni Corò è andato da poco in pensione per dedicarsi al primo nipotino, Giacomo, assieme alla moglie Liviana e oggi, alle 11, sarà premiato dal Circolo Nardi come Giudecchino dell'anno. Padre di due figli, Claudia e Gianluca, dal 1984 è medico alla Giudecca, dopo aver fatto esperienze in diversi campi. La sua capacità di parlare da pari gli sono valsi gli apprezzamenti di tanti residenti, che gli hanno testimoniato l'affetto anche con i numeri, dato che il record di pazienti ha portato l'asticella a 1574. «Sono nato a Salzano nel 1952, poi mi son spostato a Favaro e alla Giudecca, quindi ho frequentato i Cavanis dove ho avuto una preparazione eccellente», racconta il medico. Figlio di un operaio, si è diplomato in chimica e poi ha scelto di frequentare medicina a Padova, da studente lavoratore: «Guidavo gli autobus e nei capolinea studiavo, stavo sui libri anche dodici ore al giorno».

PROGRAMMAZIONE

Corò si è sposato nel 1977, laureatosi 4 anni dopo, ha avuto i figli nell'82 e 85: «Una vita scandita dalla programmazione, che si è resa possibile solo grazie all'aiuto di mia moglie che di notte mi interrogava».

Dopo l'esperienza in Pronto soccorso e con la passione per la pediatria, è arrivata l'opportunità di lavorare come medico di base, prima a Burano e poi al Lido, infine alla Giudecca. «Una volta il rapporto interpersonale era più compatto. Oggi invece tutto è più distaccato. L'esodo dei veneziani in terraferma fa male. Spero che tassino chi affitta ai turisti molto di più, perché Venezia dev'esser vissuta. Ad esempio, il Redentore, oggi è diventato uno show dell'apparenza, con yacht e barche a vela».

VICINO ALLE PERSONE

La vicinanza alle persone per il medico è stato quasi un mantra: «Non sono mai stato il dottore, per tutti sono stato Gianni. L'importante è ascoltare e dedicare tempo al paziente, perché, se si ascolta bene, è lui che fornisce la diagnosi. Chiaro, poi bisogna associare le competenze, ma è fondamentale conoscere le famiglie. E poi la squadra, Luca e Enrico, i farmacisti, sono stati fondamentali».

Per raggiungere questo traguardo Corò ha impiegato anni: «È fondamentale conoscersi con calma, chiaro, è costoso, perché all'inizio devi garantire la struttura anche per dieci pazienti. Però mi son sempre rifiutato di cambiare. Il modello del medico di famiglia è quello che entra nella casa comprendendo e aiutando. Oggi si tende a una medicina distaccata, ma l'empatia affina l'occhio clinico».

Il testimone è passato alla dottoressa Anna Canestrelli: «È preparata e con un carattere mite, una brava persona».

Tomaso Borzomì

