IL PERSONAGGIO«Venezia per me è il posto del cuore, ma non ci vivrei: è il luogo del passato, in parte molto pesante. Venezia porta il peso dei ricordi». Tutto comincia e ritorna a Venezia, per Marina Cicogna Mozzoni Volpi di Misurata. Ricordi che riprendono vita camminando tra le stanze del Gran Hotel Excelsior al Lido, in riva a quel mare che piaceva tanto a sua nonna e dove nonno Volpi di Misurata inventò il festival del cinema «per...