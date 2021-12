IL PERSONAGGIO

VENEZIA Dopo quasi quattro mesi di tribolazioni Ali Naghi Ghorbani, 31 anni, afgano shita, sarto specializzato in costume teatrale, da 11 anni dipendente dell'atelier di Stefano Nicolao, è finalmente riuscito a tornare in Italia, prima a Roma e da lì a Venezia.

«Ali era partito a fine luglio per raggiungere la moglie ed il figlio di tre anni che visita ogni anno nel mese di agosto - racconta Nicolao - Purtroppo la situazione è cambiata all'improvviso e Kabul, è caduta in mano ai talebani». Ali, che come sua moglie fa parte dell'etnia Hazara, la più perseguitata dai talebani, si è trovato bloccato a Kabul, tra l'altro con il timore di rappresaglie, visto che vive e lavora in Occidente. «Sono stati mesi terribili - racconta Ali - non uscivamo praticamente mai di casa i nostri movimenti si limitavano ad andare in qualche negozio per rifornirci di cibo ed anche questo comportava sempre dei rischi».

BLOCCATO A KABUL

Nonostante sia Nicolao che l'associazione Confartigianato avessero sin da subito lanciato un appello alla Unità di Crisi della Farnesina per aiutare il sarto a tornare in Italia, ci sono voluti mesi per sbloccare la situazione. Ali ha ovviamente perso il volo di ritorno, programmato a fine agosto, inclusi i soldi che non è ancora riuscito a farsi rimborsare dalla compagnia aerea, ha trascorso giornate intere all'aeroporto in attesa di capire quale sarebbe stata la sua sorte e solo dopo oltre due mesi è riuscito ad ottenere un visto per passare in Iran a bordo di un autobus: «Mia moglie e mio figlio non hanno il passaporto ed era impossibile in quel momento riuscire a procurarglielo, sono dovuti restare a Kabul, è stato davvero straziante - racconta ancora scosso - dall'Iran sono riuscito a prendere un volo per il Qatar e quindi a raggiungere Roma e poi Venezia».

VIAGGIO PERICOLOSO

Un viaggio duro e pericoloso, pagato interamente a sue spese, a parte l'aiuto economico ricevuto da un suo amico di Kabul: «Era impossibile inviargli soldi in Afghanistan le banche erano chiuse. Ovviamente Ali ha conservato il suo posto di lavoro ma purtroppo, per legge, senza retribuzione e questo ha pesato molto sulla sua sostenibilità. Non ha ricevuto alcun sostegno economico da parte di associazioni umanitarie o altri possibili aiuti internazionali pur avendo diritto a tonare nel nostro Paese. Per me è il più bel regalo di Natale», racconta Nicolao. Ali era giunto in Italia appena maggiorenne, imbarcato come clandestino a bordo di una scialuppa proveniente dalla Grecia. Accolto a Venezia in una casa famiglia si era subito fatto notare per le sue capacità sartoriali apprese fin da bambino dai suoi genitori.

«Il mio professore d'italiano mi ha segnalato a Stefano Nicolao e così sono stato assunto come apprendista, ho seguito un corso in atelier e sono diventato sarto professionista», racconta soddisfatto. Ali abita a Mestre in un appartamento che condivide con altri due connazionali. «Vorrei tanto far venire qui mia moglie e mio figlio e trovare una casa adatta ad accogliere anche loro. Mia moglie è un ottima cuoca di cucina medio orientale ma si accontenterebbe anche di fare la lava piatti pur di lasciare quel Paese dove ormai vivere è diventato un incubo» .

Claudia Meschini

