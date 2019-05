IL PERSONAGGIO Una ex scuola elementare è un luogo simbolico per creare.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOUna ex scuola elementare è un luogo simbolico per creare. E di essenza, in questo caso. Ed è in una ex plesso nella terra di mezzo tra Veneto e Friuli, poco lontano dal Tagliamento, a Gradiscutta di Varmo, che Lorenzo Dante Ferro, 66 anni, uno dei pochissimi maestri profumieri italiani, artigiano dell'olfatto, ha aperto il suo studio creativo nel 1982. Una sorta di antro dell'alchimista, dove comanda il profumo e dove l'unico mistero è come si riescano a memorizzare e a riconoscere circa tremila essenze, naturali e materie...