IL PERSONAGGIOUna donna di grande potere intellettuale, e fascino, in un mondo dominato dagli uomini. Questa, in estrema sintesi, la parabola di Margherita Sarfatti, nata Grassini nella Venezia del 1880 alle Fondamenta della Misericordia, nel Ghetto Vecchio, ultima figlia di Emma Levi, che la avvia al culto del bello e alla padronanza delle lingue straniere. E divenuta, per una serie di circostanze storiche e congiunzioni astrali, la massima ambasciatrice dell'arte italiana nel mondo nei primi decenni del secolo scorso. Una figura complessa e...