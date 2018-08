CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOUn lungo addio. La più grande voce della black music, inarrivabile per estensione, agilità, esplosività, intensità (lasciamo da parte l'immensa Billie Holiday che apparteneva a un'altra categoria, Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan) sta per spegnersi, dopo aver lungamente resistito, combattuto per anni contro un tumore al pancreas. Fino all'ultimo, la prodigiosa Lady Soul Aretha Franklin ha provato a non perdere il suo canto, fra annunci di ritiro, nuovi impegni, cancellazioni, ulteriori stop. L'ARTICOLOLa comunicazione...