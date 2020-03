IL PERSONAGGIO

Segni particolari: bravissimo. Basta scorrere l'elenco delle collaborazioni di Federico Malaman per accorgersi che questo ragazzone veneto di 41 anni è apprezzato nel mondo e, quel che forse conta di più, in tutti i mondi musicali: dal pop alla jazz-fusion che è un po' il suo marchio di fabbrica. Ha suonato con George Benson, Marcus Miller, Kid Creole, Wilson Pickett, il compianto Al Jarreau. E in Italia ha lavorato con Zucchero, Baglioni, Morandi, Dalla, Stefano Bollani e Paolo Fresu, accompagnando in tour Elio e le Storie tese, Mario Biondi e Paolo Belli. Ma la bella notizia è che questo session-man di talento che potete facilmente andare a orecchiare sul web ha deciso di pubblicare un libro di istruzioni per l'uso. Del basso elettrico, naturalmente. Lo ha chiamato The major scale (editore Accordo, 35 euro) e vi condensa, in poco meno di 200 pagine, tutto quel che è necessario per impratichirsi, e poi innamorarsi, dello strumento. Corredandolo, di capitolo in capitolo, di riflessioni e aneddoti.

«Insegno in due scuole, a Milano e a Montagnana in provincia di Padova racconta Malaman ma questo è il mio primo manuale. Ho voluto richiamare soprattutto la mia esperienza in ambito classico, quando studiavo contrabbasso al conservatorio di Verona». Studi ed esercizi rigorosi, perché Federico lo scrive chiaro e tondo nel libro non ama le scorciatoie a effetto: «Oggi c'è troppa fretta osserva - : abbiamo tutte le nozioni possibili, ma cerchiamo sempre il modo più veloce per imparare a suonare. Mentre la musica ha bisogno di tempo e di studio per crescere dentro di noi, altrimenti rischiamo di essere superficiali». E in Federico il sacro fuoco covava già da bambino: «Ho iniziato con il pianoforte alle elementari racconta - e poi alle medie ho studiato violino. Ma in quegli anni cresceva anche la passione per il basso elettrico, grazie ai giri di Polo Jones nel disco Oro incenso e birra di Zucchero. Overdose d'amore è una delle canzoni che mi ha fatto scattare la molla». E alla fine del libro rientra nell'elenco di ascolti suggeriti da Federico e dal musicista Francesco Zanetti, che ha collaborato al testo assieme al chitarrista friulano Gianni Rojatti, un altro virtuoso del nordest, curatore della collana.

Un session man come Malaman ha la fortuna di conoscere da dietro le quinte personaggi famosi, ed è inevitabile chiedergli chi lo abbia colpito di più. «Al Jarreau - è la pronta risposta - mi ha impressionato per capacità di adattamento, umiltà e gioia. Tra gli amici veri posso menzionare Stef Burns, storico chitarrista di Vasco». Quando è all'estero, e capita spesso, a Federico manca soprattutto «il parlare italiano: non è facile essere se stessi in inglese, soprattutto quando alcune cose le sai esprimere al meglio in dialetto veneto...». Originario di Noventa Vicentina, Malaman ora vive nell'alto Vicentino ma quando può torna a trovare genitori e amici d'infanzia. Ma in Veneto non trova solo pace e famiglia, perché c'è pure da lavorare: «Uno dei miei progetti, Malafede Trio, è tutto veneto, con Ricky Quagliato alla batteria e Riccardo Bertuzzi alla chitarra».

