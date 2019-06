CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOSe lo incontri per strada, pensi subito che sia un giocatore di rugby. La stazza è quella del pilone con una certa somiglianza con Martin Castrogiovanni, l'ex giocatore della nazionale.In realtà il suo posto non è in campo, ma in laboratorio: una montagna d'uomo che studia, chino al microscopio, il comportamento delle cellule. Andrea Armani è uno dei circa 150 ricercatori che lavorano al Vimm, l'Istituto Veneto di Medicina Molecolare di Padova, il braccio operativo della Fondazione di ricerca biomedica avanzata, presieduta...