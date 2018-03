CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOSali le scale e torni indietro nel tempo: alle pareti poster dei cantanti degli anni Sessanta e Settanta, da Little Tony a Mal, dai Camaleonti ai Nomadi, ovunque juke-box luccicanti, flipper, chitarre, strumenti musicali, memorabilia d'ogni tipo e scaffali con migliaia di dischi in vinile. Ci sono autentici pezzi da museo come un rarissimo juke-box Wurlitzer per dischi a 78 giri perfettamente funzionante. È il quartier generale di Roberto Zanella, il re della radio private del Nordest. Un successo costruito nel segno del motto...