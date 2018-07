CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOQuest'anno la sigla VR non varrà soltanto per la nuova sezione Virtual Reality inaugurata con successo l'anno scorso nella sede distaccata del Lazzaretto, isoletta a pochi metri dalla riva del Lido: alla 75. Mostra di Venezia VR saranno anche le iniziali del secondo Leone alla carriera, quello dedicato, come da due anni a questa parte, a un attore/attrice che ha fatto la storia del cinema (l'altro, destinato alla regia, vedrà premiato tra poco più di un mese il grande David Cronenberg). Ma non meno stellare è la scelta...