IL PERSONAGGIO Quel signore vicentino prese il foglietto che aveva trovato su

IL PERSONAGGIOQuel signore vicentino prese il foglietto che aveva trovato su un tavolo dell'azienda a New York dove si poteva leggere: Il difficile lo facciamo subito, l'impossibile richiede un po' più di tempo. E lo consegnò a Thomas Watson - che gli aveva risposto negativamente alla sua proposta - sostenendo che se anche loro fanno promesse che non sanno mantenere non c'è da fidarsi di nessuno. Era il 1949 e dopo lo schiaffo del volantino la replica del presidente dell'IBM fu: D'accordo, padre, proveremo. Ma lei non cambi IBM, acronimo di...