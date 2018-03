CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOPiaceva tanto Fabrizio Frizzi, e piaceva a quel pubblico vastissimo e indifferenziato che continua dopo la sua scomparsa a riversare sui social un cordoglio appassionato e senza precedenti. Il segreto di un simile gradimento stava nella discrezione con cui elargiva il suo naturale talento che non metteva in imbarazzo i telespettatori. Il presentatore romano era garanzia di leggerezza, semplicità, misura, senso dell'umorismo, addirittura di ingenuità. Doti non comuni che contraddistinguevano la sua televisione fin dagli Anni...