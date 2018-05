CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIO Non serve andare negli Stati Uniti a Seattle o a Cupertino per trovare i guru del futuro tecnologico, i grandi visionari che hanno cambiato il mondo, come Bill Gates, fondatore di Microsoft, o Steve Jobs, il padre di Apple. Basta fermarsi a Monastier, campagna trevigiana, ai confini con la provincia di Venezia. Nessun nome fascinoso anglosassone, ma un comunissimo Bruno Vianello, un visionario di casa nostra, a capo di Texa, azienda diventata in pochi anni leader mondiale nella realizzazione di strumentazione per la diagnostica...