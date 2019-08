CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIONon mancano le scene surreali, quelle sorprendenti o allarmanti in The Kingmaker, il documentario di Lauren Greenfield, presentato fuori concorso alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, dedicato a Imelda Marcos, first lady delle Filippine dal 1965 al 1985, moglie del dittatore Ferdinand Marcos (morto in esilio nel 1989).Famosa per le sue costosissime stravaganze, come avere circa 3000 paia di scarpe, o aver trasformato, cacciando le decine di famiglie che ci vivevano, l'isola di Calauit, in uno zoo safari personale,...