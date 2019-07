IL PERSONAGGIO Non è in pericolo di vita Tinto Brass: «vigile e collaborante,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIONon è in pericolo di vita Tinto Brass: «vigile e collaborante, in condizioni generali discrete», secondo l'ultimo bollettino medico, il regista 86enne reagisce bene alle cure dei sanitari dopo il ricovero d'urgenza all'Ospedale Sant'Andrea, avvenuto lunedì sera. Brass, attualmente in terapia intensiva, aveva avuto un malore nella sua casa di Isola Farnese dove vive da anni con la moglie Caterina Varzi. E si era temuto il peggio, alla luce dell'ictus che nel 2010 aveva colpito il regista di La chiave e tanti cult erotici....