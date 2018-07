CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOLei deve essere stato il più alto della classe?«Sì, ma solo alle superiori. A 15 anni in un'estate sono cresciuto di 16 centimetri e ho superato il metro e novanta, ero diventato di colpo un playmaker atipico, troppo alto. Ho iniziato prestissimo con la pallacanestro, mamma Rossana portava mio fratello maggiore Andrea agli allenamenti e per comodità buttò in squadra anche me che avevo sei anni. Ero uno scalmanato, un po' casinista come tutti i livornesi di scoglio, amante del mare. Così la Libertas Livorno aveva due De...