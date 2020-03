IL PERSONAGGIO

La sua casa porta i segni della devozione alla ricostruzione storica e alla memoria: finestre spalancate anche in inverno in modo da consentire il passaggio d'aria per mantenere in buono stato il milione di documenti, tra fotografie, lettere, francobolli, mappe. Così Gino Argentin, 83 anni, di Cordenons (nell'hinterland pordenonese) da 75 anni si prende cura dell'enorme archivio di atti storici, cartoline, fotografie, ritagli di giornali, manifesti, francobolli, stipati negli scaffali, appesi alle pareti, riuniti in raccoglitori catalogati e stivati in mansarda, in cantina, sala da pranzo, studio, cucina. La cosa che più fa ammattire Argentin è che tutto questo venga considerato solo «la follia di un collezionista. Io non sono solo un appassionato collezionista, per tutta la vita ho raccolto la storia della mia terra, e ho divulgato l'arte della collezione. È stata una meravigliosa vita nel mondo. Sono diventato uno storico e uno studioso di storia postale. Purtroppo si preferisce sbarazzarsi del passato, ma dovremmo sapere che ogni volta che gettiamo un documento in cui compare il nome di qualcuno, così facendo si getta la storia dell'individuo» racconta.

LE FOTO DI CARNERA

La collezione di Gino Argentin raccoglie cinquecento anni di storia: dagli archivi di un fondo privato (libri rilegati in legno di platano e in pelle, con fogli scritti a mano che registrano l'attività di castellieri e nobili locali) alla grande raccolta di francobolli, tra cui figura l'originale della prima cartolina postale italiana del 1874. E ancora, la sezione dedicata a Primo Carnera («Avevo troppe visite, ho dovuto non mostrarla più» racconta), le fotografie e i documenti originali del secolo scorso: gli albi e le lettere dai campi di concentramento nazisti, i carteggi dei soldati italiani in Albania, le diecimila lettere dei prigionieri di guerra italiani nei campi inglesi e francesi («tra i peggiori per gli italiani» racconta Argentin). Le fotografie di Pordenone devastata dai bombardamenti, o delle donne che nella stazione dei treni di Pordenone porgono dell'acqua ai detenuti deportati nei treni nazisti. E ancora, le cartoline con immagini dei cotonifici di Pordenone inviate ai primi emigranti della città (i parenti della famiglia Rossi) nel loro nuovo indirizzo di Buenos Aires nell'anno 1900. O la foto dell'aviatore pronto a partire per la Libia dal campo di volo della Comina con a bordo i piccioni viaggiatori a cui avrebbe affidato la sua corrispondenza militare.

OBIETTIVO: CONSERVARE

«La storia è ciò che rimane, perciò dobbiamo conservarne le tracce. E non basta raccoglierle, bisogna anche studiarle, comprenderle, capirne il contesto» racconta Argentin. «Mi infurio quando sento dire che la memoria anche della microstoria locale sono solo monadis! Come si fa a spiegare la storia ai nostri ragazzi e perché alcuni eventi tragici della storia siano accaduti, altrimenti. I documenti insegnano a vivere nella giungla della vita» si infervora Argentin. La passione per il collezionismo ha una data di inizio: il 27 febbraio del 1945. Argentin ha otto anni, la campagna pordenonese viene sorvolata da un aereo delle forze alleate anglo-americane il cui compito è spargere sulla pianura gli avvisi in italiano firmati dal generale Clark. «Nel manifesto si annunciavano i bombardamenti a tappeto stanare i tedeschi con le indicazioni per il coprifuoco. Io li ricordo bene quei momenti» racconta. Il bambino Gino Argentin si infila in tasca uno dei quegli avvisi per poi metterlo al sicuro nel cassetto. Così inizia a collezionare fogli, documenti, oggetti, foto, immagini, qualsiasi testimonianza di ciò che vive e vede con gli occhi di bambino. Anche i manifesti della Domenica del Corriere che insegnavano a ragazzi e bambini di non raccogliere le bombe. «Ho visto morire i miei due migliori amici così - racconta Argentin - avevo da poco perso mio fratello morto di malattia, che mi ha lasciato i suoi francobolli. Perciò a otto anni mi sono ritrovato solo, senza amici».

L'OMAGGIO

Argentin fa la conoscenza con l'ingegner Liberali, di Cordenons, «grande collezionista mi ha aperto il mondo dei francobolli. Allora ho iniziato a raccogliere tutti i frammenti di storia universale, le immagini che dicono tanto della nostra vita». Compresa l'epigrafe originaria dei funerali di Pier Paolo Pasolini «tutti a parlarne male, nessuno capiva quanto fosse stato importante quell'uomo» prosegue Gino. Per ricordare i 75 anni di collezionismo, Argentin ha proposto e fatto stampare in tiratura limitata dalle Poste slovene un francobollo che celebra il suo archivio, e sette cartoline numerate che ripercorrono la sua vita. «Le poste italiane prevedono il francobollo solo per persone defunte e molto celebri. La mia proposta è stata accettata da quelle slovene. È un modo per celebrare il mio impegno di memoria» spiega Argentin, la cui casa è un piccolo museo domestico anche di oggetti, persino il portabombe che utilizzavano le portatrici carniche in montagna, apprezzata anche da Vittorio Sgarbi che l'ha visitata di persona.

IL FUTURO

In questi 75 anni Argentin ha realizzato 137 mostre. Il cruccio ora «è che tutto questo vada perso. Per fortuna l'associazione ProPordenone si è detta disponibile ad accogliere l'archivio storico e ciò che riguarda Pordenone, che verrà conservato nella loro nuova sede. Ma la sezione di storia che riguarda Cordenons rimane sospesa, vedremo se il Comune riuscirà a trovare uno spazio» conclude il collezionista che nei giorni scorsi ha ricevuto un ulteriore premio di benemerenza. «È stata una ulteriore soddisfazione che mi ha rappacificato pur in un momento difficile come quello che sto attraversando dopo la morte di mia moglie due mesi fa».

Valentina Silvestrini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA