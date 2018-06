CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOLa storia può essere più forte del tempo. Specie una storia come quella di Burt Bacharach, novant'anni da un mese, campione dell'american song che, nella vita, ha messo insieme una sfilza infinita di hit imbattibili (da The look of love, a Raindrops keep fallin' on my head, a Walk on bye, a I say a little prayer, a Close to you, a I'll never fall in love again) e non ha alcuna intenzione di arrendersi, pronto a ripartire in viaggio con la sua preziosa collezione di successi. Mister Bacharach, dopo una carriera così lunga e...