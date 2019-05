CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOLa prima fu una pianta di rosa rossa, Haline, che piantumò nel terreno di famiglia e che resiste ancora. Era il 2000. Andrea Meneghel, operaio metalmeccanico di 57 anni, residente a Meolo nel Veneziano, lo ricorda perfettamente, come se fosse ieri. Poi ne acquistò una seconda, una Rimosa, una pianta di rosa rampicante con i fiori gialli. In seguito, ne arrivarono tante e tante altre ancora nel suo giardino di via Castelletto. Da allora Andrea non si è più fermato e ha trasformato quello che prima era un normale terreno...