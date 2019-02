CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOL'uomo dei raggi cosmici si chiamava Bruno Benedetto Rossi, era veneziano, ma divenne un fisico di livello mondiale a Firenze; era ebreo, e fu costretto dalle leggi razziali del 1938 a lasciare la cattedra di Fisica che nel frattempo aveva ottenuto a Padova, e a emigrare negli Stati Uniti. Tornerà in Italia molti anni dopo, nel 1970, ormai pensionato, per insegnare a Palermo. Stiamo parlando di un grandissimo, di un gigante, della fisica, di uno scienziato che con ogni probabilità non ha vinto il Nobel solo perché è morto...