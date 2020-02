IL PERSONAGGIO

Il suo fidanzato Afrojack, produttore olandese di musica, vodka e profumi (nel tempo libero anche dj, fra i più pagati al mondo) sarebbe arrivato l'altro ieri a Sanremo per sostenerla. In elicottero, naturalmente, perché stupire con una semplice macchina l'erede Lamborghini è impresa ardua anche per uno come lui, 250 milioni di euro in banca e una squadra di calcio, Gli Angeli di Spijkenisse, per ammazzare il tempo tra una fattura e l'altra.

Lei, arroccata in uno degli alberghi più lussuosi della città dei fiori, il De Paris, ha atteso paziente l'arrivo del futuro marito, mentre dalla strada folle di adolescenti invocavano il suo nome, sperando in un saluto dalla finestra affacciata sul mare. Eppure Elettra Lamborghini, 25 anni, 42 piercing (microdiamanti sotto pelle su fantasia leopardata), 4 milioni di follower e «nessun amico povero», non perde occasione per definirsi «una ragazza qualsiasi». O almeno questo è il format cui l'ereditiera bolognese - in gara a Sanremo con Musica (e il resto scompare) e ieri penultima sul palco dell'Ariston con Non succederà più in coppia con Myss Keta - tenta da qualche mese di aderire.

LE INTERVISTE

«Non mi sento diversa dalle altre ragazze né pretendo di avere responsabilità nei loro confronti» diceva ieri da Sanremo nelle interviste, selezionate col contagocce, dal suo entourage. Poche, si sospetta, per non indurre la ragazza, spericolatamente provocatoria, di nuovo in tentazione. Il pubblico italiano si accorse di lei nel 2015, quando al Grand Hotel Chiambretti dichiarò sentitamente di voler «girare un film porno», salvo poi ripensarci facendo ancora più danno: «C'è stato un periodo in cui avevo pensieri da porcellona - disse - ma adesso non faccio che andare in chiesa». Gli inglesi la notarono nel 2017, con un nudo integrale in doccia al Geordie Shore, mentre agli spagnoli toccò a seguire, con le foto senza veli sulla rivista Interviù. A lanciarla come cantante, prima con il singolo Pem Pem e poi come regina del twerking (lo scuotimento di natiche reso popolare da Miley Cyrus) l'amico Sferaebbasta: il primo album è Twerking Queen, uscito nel 2019 con un importante perizoma in copertina trasformatosi poi magicamente, nell'edizione casa e chiesa, in una elegante figura intera della cantante. «Ora metto più impegno, sudore e lacrime in quello che faccio», giurava ieri Lamborghini, commentando la performance guastata da «problemi di audio» e dal «vestito troppo stretto».

L'austerity sanremese (che la costringe a nutrirsi nello stesso ristorante dei colleghi: lussuoso, ma si potrebbe fare di meglio) le impone il basso profilo: «Non ho portato il twerking a Sanremo - rifletteva ieri, commentando l'inquadratura più discussa della seconda serata del festival - quello non era un twerk, ma uno shakeramento». A giudicare dallo share, il pubblico di Sanremo non deve aver colto la differenza.

Ilaria Ravarino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA