IL PERSONAGGIOFunambolo ed equilibrista, ma non gira con un circo. E anche se non ha mai tirato fuori un coniglio da un cilindro lo chiamano mago. Mago della falesia. Manolo, all'anagrafe Maurizio Zanolla, è il caposcuola dell'arrampicata moderna di cui ha cambiato il volto. Tanto famoso che, negli anni Novanta, divenne l'emblema no limits di una nota marca di orologi. Un pioniere, con il rifiuto dei chiodi nel Dna, che ha da poco compiuto sessant'anni.Nato a Feltre, Manolo è un romantico un po' folle. È stato il primo italiano a salire...