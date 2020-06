IL PERSONAGGIO

Fondo bianco, profilo in nero, naso aquilino. Poi, i capelli, folti e scompigliati a dare l'idea del genio, di tutti i colori a simboleggiare una creatività profonda, energica, esplosiva. Così, il ritratto di Bob Dylan eseguito nel 1966 per un Greatest Hits del '67, ispirandosi al collage autoritratto di Marcel Duchamp che aveva in camera al college. Poi, dieci anni dopo, appuntato su un foglio in taxi per una campagna di promozione del turismo, un cuore e tre lettere a sintetizzare il sentimento di e per la sua città - I love New York - e invitare il mondo a guardarla con occhi nuovi. Anzi, a pensarla, traducendo lettere, simboli, emozione.

Bastano due immagini - vere icone della cultura pop - a testimoniare intuito, talento e visione di Milton Glaser, graphic designer, che, con oltre 400 poster - quello di Dylan ha venduto oltre sei milioni di copie - ha segnato profondamente la cultura visiva contemporanea. L'artista è scomparso l'altro ieri, nel suo novantunesimo compleanno, a Manhattan, in seguito a un ictus collegato a insufficienza renale. A dare l'annuncio sul New York Times è stata la moglie Shirley Girton. Classe 1929, Glaser ha rivoluzionato il modo di fare e intendere il graphic design, in un continuo gioco di rimandi, anche tra epoche, su cui ha fondato uno stile innovativo, richiamandosi però alla storia.

«Glaser sfonda la barriera tra arte e comunicazione senza porsi ostacoli: è una grande lezione - dice Florian Boje che, con Cristiana Picco e Claudio Santucci, compone lo studio di design Giò Forma - Dovrebbe essere approfondito a livello accademico. È uno storyteller. Nel ritratto di Dylan anticipa di due anni almeno Woodstock e le sue grafiche». Grande ruolo nella costruzione del suo stile lo ha avuto l'Italia. Dopo la laurea a New York, ha frequentato l'Accademia di Belle Arti di Bologna, dove è stato allievo di Giorgio Morandi. L'arte italiana lo ha affascinato. E ispirato.

Tra i suoi lavori iconici, i poster per Olivetti: quello del 1970 che cita Piero di Cosimo per la macchina da scrivere Valentine ideata da Ettore Sottsass e Perry King, e quelli di suggestione rinascimentale per altri modelli. Senza dimenticare, Campari, con riferimenti a Morandi, e i cinquant'anni della Vespa. Nel 1976 è alla Biennale di Venezia nella mostra «Autentico ma contraffatto». Nel mezzo, altri successi. Nel 1954, con Seymour Chwast, Reynolds Ruffins, Edward Sorel crea a New York il Push Pin Studio nel cui staff entrano nomi come Paul Davis, John Alcorn, James McMullan. E anche qui si fa la storia.

«Push Pin Style» sarà, nel 1970, il titolo di una collettiva a Parigi, al Louvre. Nel 1968, con Clay Felker fonda il New York Magazine, dirigendolo fino al 1977. Poi, nel 1974 crea il suo studio - firma pure il logo per la campagna Oms anti-Aids - e nel 1983, lo studio Wemg. In ogni contesto, cerca e porta il nuovo.

«Ci sono tre risposte a un pezzo di design: sì, no e Wow! Wow è quello cui mirare», diceva. Non solo una questione grafica ma di filosofia. La meraviglia è l'oggetto della sua ricerca. Lo stupore, una conquista. «La certezza è una chiusura della mente - sosteneva - Per creare qualcosa di nuovo devi avere dei dubbi». Ecco allora il ritratto di Dylan, divenuto un simbolo della controcultura. Ed ecco il logo di New York, che ha attraversato il tempo senza mai perdere forza comunicativa ed è diventato un monumento - «Sono sbalordito da ciò che è successo a questa piccola, semplice idea», disse - tanto che, nel 2001, dopo l'attacco alle Torri Gemelle, Glaser in una nuova campagna, riprese il logo ritoccandolo con una sorta di bruciatura.

Molti i riconoscimenti nei decenni. Nel 2009 il presidente Usa Barack Obama gli ha consegnato la National Medal of Arts per l'eccezionale contributo allo sviluppo dell'arte grafica. «Glaser è stato un grande font designer: puntando sulla lettura nel logo lo ha mantenuto sempre attuale - conclude Boje - Penso che in questo momento, ogni città, dovrebbe cogliere la sua lezione e adottare un logo che manifesti l'amore che si prova per il luogo dove si vive. Specie in Italia, che dal Grand Tour e ancora oggi segna immagine e immaginario».

