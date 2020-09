IL PERSONAGGIO

Difficile raccontare Loredana Bertè in occasione di un traguardo come quello dei 70 anni (li compie oggi) senza che suoni come la solita agiografia di un mito (ma lo è). Parla la sua carriera: da Streaking del 74 (che fu ritirato dai negozi perché nelle foto che accompagnavano il vinile la Bertè, all'epoca 24enne, si fece ritrarre senza veli: uno scandalo per l'epoca) a LiBerté del 2018 (sulla copertina indossava una camicia di forza), tanti alti e bassi. Come in ogni carriera di popstar che si rispetti. Da un lato i successi, Sei bellissima, E la luna bussò, In alto mare, Non sono una signora, che tra gli Anni 70 e 80 fecero di lei la musa di cantautori come Ivano Fossati ed Enrico Ruggeri, ispirati da quella voce sensuale e dalla personalità tagliente. Dall'altro gli eccessi, sul palco (il pancione finto a Sanremo, nell''86, sulle note di Re, scritta da Mango - Lady Gaga lo ripropose nel 2011) e sotto, espressione di quel carattere indocile che a lungo andare finì per renderla ingestibile agli occhi degli addetti ai lavori, causandole per anni l'esclusione da certi circuiti (fu Fiorella Mannoia, nel 2016, a riportarla sulle scene).

I PROGETTI

Spegnerà le candeline a Milano, dove vive, con pochi amici. Ma la festa durerà un anno: tanti i progetti annunciati, dalla ristampa dei suoi dischi (il primo, LoredanaBertè è uscito venerdì) a un nuovo album nel 2021.

Così la descrivono quattro artiste che in modi diversi ne hanno raccolto l'eredità e ne celebrano la grandezza.

Mattia Marzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA